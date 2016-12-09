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09.12.2016
Программа финала конкурса, традиционно, включала в себя 2 основных этапа: практический конкурс и тео...
Наступило самое красочное и красивое время года, а значит вновь пришло время определить лучших из...
Компания Gates объявила о новой структуре подразделения Automotive Aftermarket и учреждении трех нов...
Промышленные установки EcoDryScrubber концерна Дюрр пользуются высоким спросом не только среди автоп...
В субботу, 24 января, на автодроме международного класса Moscow Raceway состоялся первый Porsche Win...
Голливудская легенда – машина K.I.T.T. из знаменитого фильма «Рыцарь дорог» - стала реальностью
Департамент потребительской сферы Краснодарского края проводит X юбилейный ежегодный конкурс «Лучшие...
В рамках Деловой программы выставки «Мир Автомобиля» пройдет собрание и конференция Ассоциации между...
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Статья дня
Автомобильный рынок Санкт-Петербурга показал худшие результаты за июль 2016 года
Агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало информацию, что за январь-июль текущего года в Петербурге реализовали 66206 новых легковых и коммерческих легковых авто.
ПОСТ ДНЯ
Александр МЕСАРКИШВИЛИ:
Компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, уходит из России. В третий раз. Казалось бы, чему удивляться, - любые негативные изменения на рынке легко «перекрывают» шансы такого рода брендам....
ТЕСТ-ДРАЙВ
Михаил КАЛИНИН:
Окончательную победу бейдж-инжиниринга праздновать еще конечно рано, но то, что в эпоху тотальной глобализации он перестал быть явлением частным, исключительным обретя черты едва ли не узаконенной нормы...
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АвтоБизнес ТВ
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Презентация нового VW Touareg в Авто Алеапросмотров
Festool Россия на Автофоруме 2014просмотров
Блоги
Компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, уходит из России. В третий раз. Казалось бы, чему удивляться, - любые негативные изменения на рынке легко «перекрывают» шансы такого рода брендам. С другой стороны, у марки SEAT в этот раз все должно было получиться. Но рынок один для всех, и против текущих экономических условий у определенных марок шансов практически нет. Тем временем случай с SEAT на текущем этапе кроме всего прочего показывал, что дистрибьютор готов следовать своим обязате...
Споры и дискуссии о локализации не утихают. Автопроизводители рисуют красивые цифры долей локализации, цифры, стремительно рвущиеся ввысь, и рапортуют, что до окончательной победы над режимом «промсборки» остались считанные месяцы. Но настолько объективны эти цифры? Возьмем простой пример. Очень популярная даже в ситуации падения рынка модель – Volkswagen Polo Sedan с одним из самых высоких, судя по озвученным цифрам, уровнем локализации (порядка 60%). Элементы передней части кузова, бамперы и м...
Компания BMW на прошлой неделе объявила о назначении на пост директора российского представительства Елены Смирновой, которая до этого момента занимала пост главы Audi в России. Событие, на мой взгляд, можно в определенной степени считать беспрецедентным. В практике автомобильных компаний случаи перехода первых лиц дистрибьюторов из одной организации в другую достаточно редки. Можно лишь вспомнить Джона Стэка, который поменял «Крайслер Рус» на российское представительство Volvo, Кристиана Кре...
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Тест-драйв
Калинин Михаил
Nissan Terrano: возроди...
Окончательную победу бейдж-инжиниринга праздновать еще конечно рано, но то, что в эпоху тотальной глобализации он перестал быть явлением частным, искл...
Тест-драйв
Мерлин Григорий
Acura MDX: тест-драйв у...
Что бы кто ни говорил, а премиум-марка подразделения Хонды – Acura, всегда была предметом вожделения многих автовладельцев. Летом 2104 года в Москве открылись...
Окрасочный участок
В финале принимали участие 10 колористов из разных регионов России, проявивших наибольшую активность на портале Infocolor в течение этого года.
Морфология бизнеса
Повторный ремонт — это головная боль не только для клиента, но и для дилера. Это всегда раздражение, обвинения и нервотрепка, какая бы причина для рем...