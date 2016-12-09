Александр МЕСАРКИШВИЛИ:

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Месаркишвили Александр Компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, уходит из России. В третий раз. Казалось бы, чему удивляться, - любые негативные изменения на рынке легко «перекрывают» шансы такого рода брендам. С другой стороны, у марки SEAT в этот раз все должно было получиться. Но рынок один для всех, и против текущих экономических условий у определенных марок шансов практически нет. Тем временем случай с SEAT на текущем этапе кроме всего прочего показывал, что дистрибьютор готов следовать своим обязате...

Михаил Калинин Споры и дискуссии о локализации не утихают. Автопроизводители рисуют красивые цифры долей локализации, цифры, стремительно рвущиеся ввысь, и рапортуют, что до окончательной победы над режимом «промсборки» остались считанные месяцы. Но настолько объективны эти цифры? Возьмем простой пример. Очень популярная даже в ситуации падения рынка модель – Volkswagen Polo Sedan с одним из самых высоких, судя по озвученным цифрам, уровнем локализации (порядка 60%). Элементы передней части кузова, бамперы и м...