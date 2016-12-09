Александр МЕСАРКИШВИЛИ:

Новый руководитель отдела продаж в Mazda Motor Rus
Новость дня
Компания Mazda Motor RUS объявляет о назначении Константина Шеина на должность руководителя отдела п...
Seat сворачавает продажи в России
Новость дня
Компания Seat, входящая в концерн Volkswagen, сворачивает продажи автомобилей в России
Continental празднует производство 1 000 000 шины на новом заводе в Калуге
Новость дня
Шинный завод Continental в Калуге празднует производство 1 000 000-ой шины на заводе в Калуге
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НОВОСТИ
8 декабря 2016г в Учебном центре «Интерколор» состоялся финал V Всероссийского конкурса колористов
09.12.2016
8 декабря 2016г в Учебном центре «Интерколор» состоялся финал V Всероссийского конкурса колористов
Программа финала конкурса, традиционно, включала в себя 2 основных этапа: практический конкурс и тео...
Внимание! Atention! Ahtung! V юбилейный Всероссийский конкурс колористов!
Внимание! Atention! Ahtung! V юбилейный Всероссийский конкурс колористов!
Наступило самое красочное и красивое время года, а значит вновь пришло время определить лучших из...
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Gates меняет структуру подразделения Automotive Aftermarket
Gates меняет структуру подразделения Automotive Aftermarket
Компания Gates объявила о новой структуре подразделения Automotive Aftermarket и учреждении трех нов...
Дюрр ускоряется
Дюрр ускоряется
Промышленные установки EcoDryScrubber концерна Дюрр пользуются высоким спросом не только среди автоп...
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СОБЫТИЯ
Porsche Winter Festival 2015: преимущества зимней езды на высоких скоростях
Porsche Winter Festival 2015: преимущества зимней езды на высоких скоростях
В субботу, 24 января, на автодроме международного класса Moscow Raceway состоялся первый Porsche Win...
Bosch оживляет легенду
Bosch оживляет легенду
Голливудская легенда – машина K.I.T.T. из знаменитого фильма «Рыцарь дорог» - стала реальностью
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АНОНСЫ
В Краснодаре определят лучшие автосалоны и автоцентры края
В Краснодаре определят лучшие автосалоны и автоцентры края
Департамент потребительской сферы Краснодарского края проводит X юбилейный ежегодный конкурс «Лучшие...
Сбор Ассоциации международных автоперевозчиков
Сбор Ассоциации международных автоперевозчиков
В рамках Деловой программы выставки «Мир Автомобиля» пройдет собрание и конференция Ассоциации между...
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Автомобильный рынок Санкт-Петербурга показал худшие результаты за июль 2016 года

Агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало информацию, что за январь-июль текущего года в Петербурге реализовали 66206 новых легковых и коммерческих легковых авто.

авторынок СПб автодилеры


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Александр МЕСАРКИШВИЛИ:

Компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, уходит из России. В третий раз. Казалось бы, чему удивляться, - любые негативные изменения на рынке легко «перекрывают» шансы такого рода брендам....
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Михаил КАЛИНИН:

Окончательную победу бейдж-инжиниринга праздновать еще конечно рано, но то, что в эпоху тотальной глобализации он перестал быть явлением частным, исключительным обретя черты едва ли не узаконенной нормы...
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Презентация нового VW Touareg в Авто Алеа

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Festool Россия на Автофоруме 2014

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Блоги
Месаркишвили Александр
Компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, уходит из России. В третий раз. Казалось бы, чему удивляться, - любые негативные изменения на рынке легко «перекрывают» шансы такого рода брендам. С другой стороны, у марки SEAT в этот раз все должно было получиться. Но рынок один для всех, и против текущих экономических условий у определенных марок шансов практически нет. Тем временем случай с SEAT на текущем этапе кроме всего прочего показывал, что дистрибьютор готов следовать своим обязате...
Михаил Калинин
Споры и дискуссии о локализации не утихают. Автопроизводители рисуют красивые цифры долей локализации, цифры, стремительно рвущиеся ввысь, и рапортуют, что до окончательной победы над режимом «промсборки» остались считанные месяцы. Но настолько объективны эти цифры? Возьмем простой пример. Очень популярная даже в ситуации падения рынка модель – Volkswagen Polo Sedan с одним из самых высоких, судя по озвученным цифрам, уровнем локализации (порядка 60%). Элементы передней части кузова, бамперы и м...
Месаркишвили Александр
Компания BMW на прошлой неделе объявила о назначении на пост директора российского представительства Елены Смирновой, которая до этого момента занимала пост главы Audi в России. Событие, на мой взгляд, можно в определенной степени считать беспрецедентным.   В практике автомобильных компаний случаи перехода первых лиц дистрибьюторов из одной организации в другую достаточно редки.  Можно лишь вспомнить Джона Стэка, который поменял «Крайслер Рус» на российское представительство Volvo, Кристиана Кре...
Тест-драйв
Калинин Михаил

Nissan Terrano: возроди...

Окончательную победу бейдж-инжиниринга праздновать еще конечно рано, но то, что в эпоху тотальной глобализации он перестал быть явлением частным, искл...
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Nissan Terrano, тест-драйв
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Мерлин Григорий

Acura MDX: тест-драйв у...

Что бы кто ни говорил, а премиум-марка подразделения Хонды – Acura, всегда была предметом вожделения многих автовладельцев. Летом 2104 года в Москве открылись...
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Acura MDX, тест-драйв
Окрасочный участок

3 декабря 2015г в Учебном цент...

В финале принимали участие 10 колористов из разных регионов России, проявивших наибольшую активность на портале Infocolor в течение этого года.
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Морфология бизнеса

По второму кругу: повторный ре...

Повторный ремонт — это головная боль не только для клиента, но и для дилера. Это всегда раздражение, обвинения и нервотрепка, какая бы причина для рем...
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